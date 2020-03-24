Посмотреть картины азербайджанских мастеров живописи теперь можно не выходя из дома

На страницах Азербайджанской государственной картинной галереи в социальных сетях представлен новый проект #birəsər (одно произведение). Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Проект знакомит зрителей с произведениями азербайджанских художников, находящимися в фонде Государственной картинной галереи. Так, не покидая своей квартиры, поклонники изобразительного искусства смогут насладиться творчеством известных мастеров живописи.

Проект реализуется по инициативе Картинной галереи при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Среди представленных произведений искусства - работы Таги Тагиева, Расима Бабаева, Латифа Фейзуллаева, Давуда Казымова, Микаила Абдуллаева, Тогрула Нариманбекова и других.

Ознакомиться с произведениями известных азербайджанских художников можно на страницах Государственной картинной галереи в Facebook (www.facebook.com/ADRQalereya.az) и Instagram (https://www.instagram.com/a.d.r.q/) под хештегом #birəsər.