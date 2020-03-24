Азербайджанские художники переведут средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Средства от проданных картин азербайджанские художники переведут в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Эта акция инициирована руководителем Art Gallery Leyla Khazari Лейлой Хазари, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первыми художниками, выставившими свои работы на продажу, стали Мир Азер Абдуллаев, Рафаил Алиев, Пярвиз Гусейнов и Ирина Гундорина. Лейла Хазари призывает и другим художникам подключиться к акции.

Приобрести работы можно по ссылке https://www.facebook.com/leylakhazariart/