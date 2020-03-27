https://news.day.az/culture/1216569.html Скончался народный артист Азербайджана Рауф Бабаев
Скончался народный артист Азербайджана Рауф Бабаев
Скончался народный артист Азербайджана Рауф Бабаев.
Об этом сообщили Day.Az родственники артиста. Ему было 82 года.
Рауф Бабаев родился в 1937 году в Гюмрю. Окончил Бакинское музыкальное училище в 1956 году и Азербайджанскую государственную консерваторию в 1962 году. Являлся одним из вокалистов квартета "Гая" с 1961 года. С 1995 по 2001 год работал художественным руководителем вокальной группы "Beri Bax". С 2001 года он руководил Государственным ансамблем "Гая". Бабаев побывал с гастролями во многих зарубежных странах.
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