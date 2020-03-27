Скончался народный артист Азербайджана Рауф Бабаев.

Об этом сообщили Day.Az родственники артиста. Ему было 82 года.

Рауф Бабаев родился в 1937 году в Гюмрю. Окончил Бакинское музыкальное училище в 1956 году и Азербайджанскую государственную консерваторию в 1962 году. Являлся одним из вокалистов квартета "Гая" с 1961 года. С 1995 по 2001 год работал художественным руководителем вокальной группы "Beri Bax". С 2001 года он руководил Государственным ансамблем "Гая". Бабаев побывал с гастролями во многих зарубежных странах.