Оставайся дома! – как азербайджанские актеры отмечают Всемирный день театра

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day). Это международный профессиональный праздник всех работников театра. Всемирный день театра был учрежден в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках мероприятий по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане и усилению мер по социальной изоляции, в стране приостановлена деятельность театров.

В этом году азербайджанские театральные деятели отмечают свой профессиональный праздник дома - известные актеры и режиссеры записывают небольшие видеоролики, в которых декламируют стихи, читают отрывки из литературных произведений и т.д. Деятели культуры Азербайджана, представители театрального искусства присоединились к акции "Оставайся дома!" и призывают всех поддержать превентивные и неотложные меры правительства, направленные против угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Народная артистка Азербайджана Нубар Новрузова прочитала отрывок из пьесы Гусейна Джавида "Мать", призвав зрителей оставаться дома и погрузиться в творчество классиков литературы.

Заслуженный артист Ильхам Асадов вместе с коллегами из дома поздравляет поклонников театрального искусства с Всемирным днем театра.

Заслуженный артист Шовги Гусейнов и его супруга - актриса Шабням Гусейнова и сын Ульви рассказали анекдот Моллы Насреддина.

Заслуженная актриса Азербайджана Усния Мурветова прочитала для юных зрителей сказку "Тыг-тыг ханым".