Известные деятели культуры Азербайджана выступили с обращением

Деятели культуры Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении подчеркивается важность соблюдения требований особого режима карантина.

Представляем вашему вниманию данное видеообращение.