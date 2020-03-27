https://news.day.az/culture/1216735.html Известные деятели культуры Азербайджана выступили с обращением - ВИДЕО
Известные деятели культуры Азербайджана выступили с обращением - ВИДЕО
Деятели культуры Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В обращении подчеркивается важность соблюдения требований особого режима карантина.
Представляем вашему вниманию данное видеообращение.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре