Минкультуры Азербайджана запустило новый проект

Министерство культуры Азербайджана начало новый проект под названием "Занимайся творчеством дома (#yaradıcılığıevdəöyrən) - открой себя и стань известным благодаря своим навыкам". Об этом сообщили Day.Az в минкультуры.

"В связи с угрозой коронавируса Оперативный штаб при Кабмине принял решение об объявлении на территории страны особого карантинного режима. Проект #yaradıcılığıevdəöyrən инициирован министерством для онлайн-продвижения сферы культуры, организации полезного времяпровождения граждан дома", - говорится в сообщении.