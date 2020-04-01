Руфат Халилзаде: Я призываю наш народ быть единым в это сложное время

Не нужно шутить с пандемией. Мы видим, что происходит в мире, читаем печальные новости, следим за ужасающей статистикой заболевших и умерших от коронавируса. Не дай Аллах, чтобы положение у нас на родине стало таким же страшным.

Об этом в беседе с Day.Az сказал художественный руководитель Азербайджанского государственного академического ансамбля танца, народный артист Азербайджана Руфат Халилзаде.

"Мы все должны следовать установленным государством мерам против распространения коронавируса и находиться у себя дома. Так мы спасем наших близких и наш Азербайджан. Я призываю наш народ быть единым в это сложное время. Вместе мы победим этот вирус", - сказал он.

Народный артист добавил, что на карантине проводит время с семьей, читает книги, которые не успевал прочесть в обычное время, а также продолжает заниматься творчеством, работает над новыми постановками для репертуара ансамбля.

Отметим, что с 31 марта по 20 апреля с целью минимизации контактов людей друг с другом и уменьшения тем самым темпов заражения инфекцией в Азербайджане запрещена деятельность по некоторым сферам работы и услуг.

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в своих домах. Выход на улицу возможен при необходимости неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья, для похода на объекты розничной продажи и обслуживания населения, деятельность которых разрешена, выноса бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях особого режима.

Людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. Межрайонные и междугородние перевозки полностью остановлены, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили, доступ ко всем бульварам, паркам и зонам отдыха ограничен с тем, чтобы регулировать плотность скопления людей.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров. При необходимости выходить из дома следует придерживаться медицинско-профилактических правил и соблюдать дистанцию в 2 метра во время контактов с людьми.

При выявлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, строго рекомендуется звонить в скорую помощь по телефонам 103, 113, на горячую линию 1542.