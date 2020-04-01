Певец Рашад Ильясов: Не выходите на улицы без крайней необходимости

Певец Рашад Ильясов в связи с особым карантинным режимом призвал граждан оставаться дома. Об этом сообщает Trend со ссылкой на слова певца, передает Day.Az.

По его заявлению, для защиты от коронавируса граждане должны быть бдительны и соблюдать правила особого карантинного режима: "В настоящее время мы проживаем очень сложный период. Коронавирус, охвативший весь мир, не обошел и Азербайджан. К счастью, пока что у нас эта пандемия не получила широкого распространения. Но, чтобы свести эти показатели к абсолютному минимуму, я прошу вас оставаться дома. Давайте будем следовать правилам особого карантинного режима, изолируемся друг от друга. Не будем выходить на улицу, если нет особой нужды. Если вам не нужно идти в аптеку или в магазин - не выходите на улицы. Я тоже все свое время провожу дома. Я настоятельно прошу вас оставаться дома, не выходить на улицы и соблюдать гигиенические правила. Я верю, что все будет хорошо, если мы будем следовать этим правилам".

Следует отметить, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы, необходимых для жизни и деятельности людей, приостанавливается с 00.00 31 марта по 20 апреля 2020 года.

Выход людей из индивидуальных домов и квартир возможен при необходимости неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья, для похода на объекты розничной продажи и обслуживания населения, деятельность которых разрешена, выноса бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях особого режима.