Народный художник Ашраф Гейбатов призвал жителей Азербайджана соблюдать домашний карантин.

"Человечество переживает тяжелые времена, столкнувшись с эпидемией опасного вируса. Дорогие земляки, соблюдайте домашний карантин. Оставайтесь дома! Это необходимо, чтобы остановить эпидемию и победить ее!", - сказал Гейбатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).

В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.