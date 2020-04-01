Сегодня пройдет онлайн-лекция азербайджанского музея

Азербайджанский национальный музей ковра в режиме онлайн знакомит зрительскую аудиторию на своей странице в социальной сети с экспонатами из своей коллекции, а также интересными изданиями, посвященными ковровому делу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первого апреля в 16.00 на официальной странице Азербайджанского национального музея ковра в Facebook будет представлена онлайн-лекция, посвященная книге "Пазырыкский ковер - мир символов".

В прямом эфире выступит автор данного издания, сотрудник отдела научных исследований и защиты национального наследия, профессор Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженный художник Азербайджана Мамедгусейн Гусейнов.

Он расскажет зрительской аудитории о том, как возникла идея издания этой книги, а также о том, как она реализовывалась.