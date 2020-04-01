Азербайджанский музей ковра поддержал Италию в борьбе с коронавирусом

Бушующая во всем мире инфекция коронавируса, сметая границы, распространилась по многим странам. К числу стран, где пандемия проявила себя особенно сильно, относится и Италия. И каждый раз горько слышать вести из этой страны об очередных больших потерях, связанных с коронавирусом, сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

Азербайджанский национальный музей ковра (АНМК) имеет прочные связи с Италией, где в музеях и частных коллекциях хранится огромное количество редких, старинных азербайджанских ковров. АНМК тесно сотрудничает со знаменитыми итальянскими музеями и галереями. В рамках этого сотрудничества проводятся научные исследования азербайджанских ковров, хранящихся в музеях и частных коллекциях Италии, осуществляется выпуск изданий по итогам этой работы и организуются совместные выставки по обмену.

"Азербайджанский национальный музей ковра связан узами дружбы с итальянскими друзьями, влюбленными в азербайджанское ковроткачество видными экспертами по ковру, коллекционерами и меценатами. Благодаря их дарам коллекция Азербайджанского национального музея ковра за последние годы пополнилась редкими образцами азербайджанского ковроткачества. К числу этих известных итальянских специалистов по ковру относятся Альберто Боралеви, Стефано Ионеску, Мирко Каттаи, Андреа Коэн, Андреа Паччиани. Граждане Италии составляют немалую часть огромного потока гостей Азербайджанского национального музея ковра - наиболее посещаемого музея страны. Среди них не только туристы, но и почетные гости. Так, в 2018 году с экспозицией АНМК во время своего официального визита в Азербайджан ознакомились президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, его дочь Лаура Маттарелла и глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланезе. Гости остались весьма довольны визитом и сделали запись в книге отзывов", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня Азербайджанский национальный музей ковра начинает на своих страницах в социальных сетях серию печатных и видео-публикаций, посвященную итальянским друзьям. В них будет рассказываться о личностях, внесших свой вклад в пополнение музейной коллекции, а также о тех коврах, которые они преподнесли нашему музею. Подробнее с этой информацией можно ознакомиться на страницах музея.

В представленном видеоролике видный эксперт коврового искусства, коллекционер ковров Мирко Каттаи делится своими впечатлениями об Азербайджанском национальном музее ковра. Здесь также можно подробнее узнать о губинском ковре "Гаджигаиб", подаренном музею Мирко Каттаи.

Ковер "Гаджигаиб"

Губа, Азербайджан. Конец XIX века. Шерсть. Ворсовый, ручная работа. Инв. № 9504. Передан в дар музею гражданином Италии Мирко Каттаи в 2018 году.

Название ковра "Гаджигаиб", одного из наиболее древних образцов Губа-Ширванского типа, восходит к названию одноименного села. Центральное поле ковра образуют элементы "килимгюлю", "кетебе" и "бурма", которые располагаются раппортами снизу вверх, как это в целом характерно для губинских ковров. В центральном поле также можно видеть заполняющие элементы, такие, как "дараг", "агач", "гуш", "улдуз".

Бордюр ковра, включающий большую и малую кайму, украшен ритмично расположенными элементами орнамента - "гоша гуш", "килимгюлю", "шамдан" и "аждаха". Особое своеобразие придает ковру кайма с элементами "шамдан" и "аждаха", расположенная только в верхней его части. Примечательны семантические оттенки каждого из этих элементов, согласно которым эти изображения служат оберегами. Цветовая гамма ковра гармонична и спокойна. На песочном фоне центрального поля и большой каймы располагаются элементы бордового, темно-синего, золотистого, синего и зеленого цветов, причем все эти оттенки достигнуты при помощи натуральных красителей.