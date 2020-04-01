Ширин Меликова: Нам выпало беспрецедентное испытание – вместе сражаться с пандемией коронавируса

Нам, жителям всей планеты, выпало беспрецедентное испытание - вместе, сообща сражаться с пандемией коронавируса, бушующей во всем мире и не признающей границ.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

"Наше государство делает все возможное для предотвращения распространения инфекции, предпринимая для этого целый комплекс мер. Но и от каждого из нас, граждан страны, тоже многое сейчас зависит. Лучшее, что каждый из нас может сделать сейчас для себя и всех окружающих, - это свести к минимуму личные контакты с окружающими.

Однако вынужденная самоизоляция - это не только психологическое испытание, но и возможность больше общаться с близкими, а также расширять свой кругозор, пополнять копилку профессиональных и иных знаний и, наконец, культурно отдыхать - с душой и с пользой. Музеи нашей страны с радостью помогают вам в этом, дорогие наши посетители и подписчики! Уйдя на вынужденные каникулы, они не приостановили свою деятельность, а перешли в онлайн-режим работы. Министерство культуры Азербайджана на днях запустило сайт museum.az, где можно ознакомиться с текущей деятельностью всех музеев Азербайджана", - отметила Ширин Меликова.

Азербайджанский национальный музей ковра ежедневно представляет свой онлайн-контент для продуктивного досуга. На страницах в соцсетях вас ждут экскурсии по музею, лекции специалистов об искусстве, издания, которые сможете прочитать онлайн и загрузить, интересные викторины и многое другое.

"Мы поддерживаем оперативную связь с нашими подписчиками и учитываем ваши пожелания по поводу контента. Ждем ваших дальнейших предложений о том, что бы вы хотели увидеть на наших страницах. И желаем вам в эти непростые дни, в сложнейшей ситуации борьбы с коронавирусом, крепкого здоровья, гражданской солидарности и обязательно - хорошего настроения, которое поможет победить недуг!", - добавила Ширин Меликова.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения). В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.