Кинорежиссер Зия Шихлинский: Сегодня необходимо проявлять благоразумие, оставайтесь дома!

Заразиться коронавирусной инфекцией (COVID-19) может каждый, вне зависимости от возраста.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заслуженный деятель искусств Азербайджана, известный кинорежиссер Зия Шихлинский.

"Многие безответственного полагают, что карантинный режим - повод совершать прогулки, встречаться с друзьями. Совершенно напрасно они так считают, ведь инфицирование коронавирусом может затронуть не только людей преклонного возраста, заразиться может каждый, вне зависимости от возрастной категории, в том числе и молодежь. Каждый организм индивидуален, и заразиться может любой, даже совсем юный человек. И этому уже есть печальные примеры в других странах", - отметил режиссер.

По словам Шихлинского, каждый гражданин Азербайджана должен выполнять предписанные нормы - не нарушать режим самоизоляции, соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

"Самое главное - проявлять гражданскую сознательность. Если нет особой причины, конечно, не стоит покидать пределы своей квартиры. Если вы выходите на улицу за самыми необходимыми продуктами, то не стоит злоупотреблять этим временем. Сейчас нужно проявлять благоразумие, оставайтесь дома", - добавил заслуженный деятель искусств.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).

В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.