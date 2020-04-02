В Азербайджане стартует "Виртуальный сезон КВН"

Сегодня стартует "Виртуальный сезон КВН". Об этом сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, передает Day.Az.

Проект пройдет в несколько этапов и представлен на официальной странице Азербайджанской лиги КВН в соцсети Instagram. Виртуальный сезон пройдет по аналогу оригинального, и начнется с представления команд в рамках фестиваля. Участники должны будут представить юмористические видеоролики длительностью 1 минуты на тему, отражающую международный призыв в связи со сложившейся ситуацией - Evdə qal (Оставайся дома). При подготовке и съемке роликов команды должны придерживаться правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров в рамках действующего в Азербайджане особого режима карантина.

Голосовать за понравившиеся команды сможет любой пользователь соцсети. Судьбу трех команд, которые наберут в итоге наибольшее количество оценок Like (нравится), решит жюри в составе руководителя Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашада Азизова, чемпиона ХХ века в составе команды КВН "Парни из Баку" Вадо Коровина и певицы Розы Зергерли. Все команды продолжат борьбу в дальнейших играх, но лишь лучшие дойдут до финала.

"В этом году КВН исполняется 60 лет. Игра, которая не оставляет равнодушной поколения, на которой выросла целая плеяда звезд кино, ТВ и шоу бизнеса, по сей день остается самым популярным юмористическим проектом. Многое изменилось в КВН, кроме одного: желания по-прежнему играть на сцене, объединяющей веселую и находчивую молодежь из разных уголков Земли. В Азербайджане КВН имеет свои легендарные традиции. Сегодня в стране имеется Азербайджанский клуб веселых и находчивых, действуют Телевизионная лига и Юниор лига, открывающая дорогу самым юным КВНщикам",- говорится в сообщении.

Цель проекта - дать возможность азербайджанской молодежи с пользой проводить время во время социальной самоизоляции, оставаться на волне позитива, заряжая хорошим настроением всех остальных.

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