Народный писатель Натиг Расулзаде проведет онлайн-встречу с читателями

6 апреля в 15.00 состоится онлайн-встреча с народным писателем Азербайджана, кавалером ордена "Шохрат" Натигом Расулзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Онлайн-встреча пройдет в рамках акции Главного управления культуры города Баку - #menimsevimliyazarim (мой любимый писатель), #evdeqal (оставайся дома), #senetinledestekle (поддержи искусством).

В режиме онлайн народный писатель поделится творческими планами, ответит на вопросы читателей. Прямой эфир с Натигом Расулзаде будет транслироваться на его станице в Instagram - @natiq.rasulzade .

Отметим, что Натиг Расулзаде - член правления Союза писателей Азербайджана и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба, автор свыше 200 рассказов и более 50 книг, изданных в Баку, Москве, странах Европы, автор сценариев художественных фильмов и пьес, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий, народный писатель, кавалер ордена "Шохрат", президентский стипендиат.