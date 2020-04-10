https://news.day.az/culture/1222093.html Сергей Полунин станцует в пустом зале «Зарядье» - И мы сможем его увидеть
Сергей Полунин станцует в пустом зале «Зарядье» - И мы сможем его увидеть
И пусть теперь все мероприятия ограничены только стенами собственной квартиры - выбор все равно есть.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, Сергей Полунин станцует в московском зале "Зарядье". Выступление артиста балета, конечно же, пройдет без зрителей, но будет транслироваться в онлайн-режиме. Танцовщик представит балет Sacre, посвященный истории Вацлава Нижинского и основанный на балете Игоря Стравинского "Весна священная". Хореографом постановки выступил Юко Оиши.
Выступление начнется в 20:00 по бакинскому времени. Посмотреть на танцующего Полунина можно будет на сайте концертного зала и на страницах "Зарядья" в соцсетях.
Н. Гасымова
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