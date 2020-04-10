Из эпицентра вспышки коронавируса в США прозвучал азербайджанский мугам

Молодой талантливый музыкант Ширхан Агабейли (псевдоним - Хан Бейли) направил из Нью-Йорка видеообращение, поддержав соотечественников в борьбе с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мире уже 1,6 миллиона инфицированных коронавирусом. Умерли более 96 тысяч, вылечились - втрое больше. Больше всего больных в США - почти полмиллиона и 16,5 тысячи летальных исходов. Нью-Йорк, который стал эпицентром вспышки коронавируса в Америке, терпит настоящее бедствие. Причем, штат Нью-Йорк обошел все страны за пределами США по числу заражений новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). Всего в штате Нью-Йорк с начала вспышки коронавируса зарегистрированы 7067 смертей. Губернатор штата Эндрю Куомо сравнил нынешнюю тяжелейшую ситуацию с терактами в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

"Я приветствую мой дорогой азербайджанский народ. В эти дни я вновь убедился, что достигнуть любой цели можно только совместными усилиями. Призываю всех объединиться и победить коронавирус, иначе он нас уничтожит. Надо всем с терпением оставаться дома. Будьте здоровы!", - обратился Ширхан Агабейли и исполнил на гитаре мугам.

Ширхан Агабейли (псевдоним - Хан Бейли) - бас- гитарист, вокалист и композитор, творчество которого выходит далеко за рамки одного стиля. Его музыка - гармоничная палитра этнических, джазовых, современных и R&B звуков, связанных между собой сложными ритмами и красивой импровизацией. Родители музыканта в конце 80-х годов эмигрировали из Азербайджана в Украину, где исполнитель и родился, вырос и получил образование. Он часто приезжал в Баку. Педагогом по музыке был художественный руководитель фольклорного ансамбля "Ирс" Сидги Мустафаев. Многоликая история и традиции азербайджанского народа сильно повлияли на все его творчество, что делает его в свою очередь уникальным, единственным в своем роде автором-исполнителем. С 2015 года живет в США. Хан Бейли - первый студент в истории Berklee College of Music, получивший стипендию Presidential schoolarship путем онлайн-прослушивания. С успехом выступал во многих странах. Особое место в его репертуаре занимают азербайджанские песни, которые он старается исполнять на всех своих концертах.