Заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Керимова: Желаю всем врачам терпения, сил и здоровья

Врачи, заботящиеся о заболевших коронавирусом, - герои сегодняшнего времени, сказала Trend солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Керимова, передает Day.Az.

"На сегодняшний день ценности поменялись, и мы все понимаем, что настоящие герои - это те, кто сейчас находится на передовой борьбы с вирусом, кто искренне помогает людям. Желаю всем врачам терпения, сил и здоровья", - сказала Наргиз Керимова.

Заслуженная артистка подчеркнула, что находясь на самоизоляции, нужно больше времени посвящать общению с родными людьми.

"Нужно набраться терпения, больше времени проводить с родными, стать ближе к ним, мягче. От нас сейчас жизнь требует измениться внутренне, духовно вырасти. Нам нужно поберечь людей старшего поколения", - сказала она.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.