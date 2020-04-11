Пианист и музыковед Риад Маммадов представил сингл "В ожидании Азизы".

Как сообщает Day.Az, произведение "В ожидании Азизы" композитора Вагифа Мустафа-заде занимает одно из центральных мест в диссертации Риада Маммадова в Московской консерватории. Изучив возникновение жанра джаз-мугам и его природу, теперь он выступает не только в качестве музыковеда, но и в качестве исполнителя. Представляя собственную трактовку сочинения, пианист знакомит слушателей с жанром, в котором сталкиваются две разные философии и эстетики - Запада и Востока.

Мугам - это многочастное импровизационное вокально-инструментальное произведение, один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки. Импровизация выступает основой, соединяющей мугам и джаз, становится ключом, открывающим слушателю новые музыкальные впечатления и новый опыт. Иными словами, джаз-мугам органично сплетает культуры, которые кардинально отличаются друг от друга, и философия Востока сливается с жанрами европейской и американской культуры. К изучению этого молодого жанра сегодня обращаются лишь несколько музыкантов в мире, среди которых Риад Маммадов - единственный, кто исследует это музыкальное направление и с исполнительской, и с научной точки зрения, поэтому его не случайно называют амбассадором джаза-мугама в России.

Прослушать сингл "В ожидании Азизы" можно здесь.

Н. Гасымова