Российская художница представит в Баку необычный проект «Город из орнаментов»

Осенью 2020 года при поддержке министерства культуры Азербайджана в Музейном центре состоится презентация международного культурного проекта "Город из орнаментов". Его автор - архитектор, художник, дизайнер из России Катя Камбарова.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Музейного центра, проект посвящен городу Баку, слиянию тюркской и славянской культур, уважению к корням и силе современных коммуникаций, орнаментов ковров и переплетению газопроводов. Проект Кати Камбаровой имеет международный статус и может быть представлен в нескольких странах. Его азербайджанские корни и душу увидят ценители современного искусства по всему миру.

"Город из орнаментов" включает в себя презентацию архитектурного проекта "Мечеть на воде" и арт-объекта "Птица Счастья"; выставку картин и авторских фотографий, fashion-показ. Автор новаторски объединяет в своем творчестве культурное наследие, технический прогресс и любовь. Любовь женщины, матери, архитектора.

Живописная концепция обращает к диалогу о прошлом и сегодняшнем дне. Вечные ценности автор ассоциирует с орнаментом, это наше наследие, истоки, земля, божественное начало. Жизнь в настоящем пронизана техническим прогрессом: инженерные сети, коммуникации, нанотехнологии, интернет. Стилизованные чертежи газопроводов также предстают в виде орнамента.

В 2006 году Катя Камбарова получила диплом архитектора Уфимского государственного нефтяного технического университета. Тема дипломной работы мечеть "Лебедь" родилась ещё на первом курсе, когда автор познакомилась с городом Баку - мечеть на воде, в Каспийском море. За эти годы проект трансформировался, юношеская мечта приобрела новые формы. Вдохновением послужила "Девичья башня", обращенная к морю, со своей многовековой историей и красивыми легендами.

"Бакинцы влюблены в свой город и Каспийское море, поэтому мечеть "Лебедь" расположена на воде. Как гимн бесконечной любви Всевышнего и человека, рожденного на земле Абшерона. Проект предполагает создание одной из самых высоких мечетей мира (высота минарета - 68 метров), а также самой большой мечети на воде (площадь 3700 кв метров). Арт-объект "Птица счастья" - проект, объединяющий людей, призванный нести им счастье, радость и любовь. Это выражено языком современной архитектуры - свободными, летящими формами", - отмечает дизайнер.

Фронтальная проекция крыльев "Птицы счастья" напоминает силуэт двух ладоней, которые оберегают что-то ценное, что усиливает торжественность момента. В зависимости от выбранного местоположения объекта, возможно увеличить масштаб сооружения и добавить функциональности - трансформировать "птицу" в купол сцены, выстроить череду скамеек-волн, рассадив зрителей. Это может быть летний театр, музей, выставочный павильон. Место, в котором будет жить "Птица счастья", даст направление развитию проекта.

Что касается Fashion-показа, чертежи газопроводов, эти "артерии" Азербайджана украсят платья и блузы в модной коллекции. А их гиперболизированный объем, графичность силуэтов и монохромность композиции представят новый образ архитектуры тела.

Все эти жанры пронизывает тема переплетения цивилизаций. Для автора, рожденной и выросшей в России, город Баку и азербайджанская культура являются одним из главных источников вдохновения.

Музыкальная программа мероприятия будет состоять из произведений, созданных специально для проекта "Город из орнаментов". Их написали музыканты, влюбленные в Баку:

Этибар Асадли - молодой джазмен и композитор, лауреат музыкальных конкурсов, живущий в Париже, но оставивший свое сердце в родном городе;

Фаган Гасанлы - пианист, педагог, концертмейстер Бакинской музыкальной академии, участник оркестра Азербайджанского государственного театра оперы и балета;

Илаха Исрафилова - композитор, докторант и научный сотрудник Бакинской музыкальной академии, председатель общественного объединения "Поддержка развития культурных связей", председатель молодежного Союза композиторов Азербайджана.

Таким образом, Музейный центр еще раз представит Азербайджан как страну не только с глубокими традициями, но и с инновационным потенциалом в культуре и архитектуре.

Отметим, что Катя Камбарова - основатель концептуальной студии дизайна и архитектуры. В ее портфолио более 40 реализованных проектов в России, Швейцарии, Испании и Австрии. Картины Кати Камбаровой хранятся в частных коллекциях России, Швейцарии, Германии и Израиля.

Н. Гасымова