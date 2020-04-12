Очень трогательно об опустевшем Баку… То, что мы раньше не ценили…

В рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в Азербайджане установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В эти дни столица опустела...Конечно, все это временно, но очень тяжело видеть таким Баку, жизнь в котором всегда бурлит. Быть может это и хорошо, ведь многие начали понимать то, что мы раньше не ценили...Этому посвящен маленький рассказ директора Бакинского книжного центра, писателя и публициста Гюнель Анаргызы, который был написан 5 апреля - в первый день ужесточения карантинного режима и претворения более широких мер для социальной самоизоляции населения.

"Это было ровно неделю назад, в прошлое воскресенье, когда я поняла, что мы уже не сможем с прежней легкостью и не раздумывая выходить в наш любимый город. Я вышла на балкон и, обведя взором пустые улицы Баку, с ужасом осознала, что мы, живя в родном городе, фактически остались без него. И это не для него - города - потеря, а в первую очередь для нас - его жителей. Чудовищно осознавать, что наш родной и до боли знакомый город остался один... Вот так родился этот маленький рассказ-элегия...Затем я попросила прочесть рассказ замечательного актера Камрана Агабалаева, который сразу проникся и прочувствовал каждое слово и смог прекрасно передать все чувства, которые, я думаю, всех нас обуревают в эти дни. Я благодарна всем, кто участвовал в создании этого видеоролика", - сказала Trend Гюнель Анаргызы.

Над проектом также работали: музыкальное сопровождение - Этибар Асадли и Шахрияр Иманов, звукорежиссер - Адиль Наджафов, монтаж - Фуад Тахмазли, видео - Baku Media Center, фото - Ульвия Гейдарова.