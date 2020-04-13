Солисты оркестра Театра оперы и балета призывают оставаться дома

Группа флейтистов - солисты симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета присоединились к проектам министерства культуры Азербайджана и телеканала "Mədəniyyət" (Культура) - "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет) и "Gələcəyin üçün evdə qal!" (Оставайся дома во имя своего будущего!), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках "Недели Узеира Гаджибейли" на телеканале "Mədəniyyət" солисты симфонического оркестра театра из дома исполнили "Аразбары" выдающегося композитора, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли.

Видеозапись представлена в социальных сетях под хештегом #Evdəqal (оставайся дома).

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.