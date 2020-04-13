Национальный музей ковра запустил оригинальный проект

Азербайджанский национальный музей ковра объявляет о начале международного проекта под названием "Ковровые истории". Принять участие в проекте может любой желающий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе музея.

У всех дома есть любимые ковры, которые достались нам от родителей или бабушек и дедушек, в них память наших семей, тепло нескольких поколений. Эти ковры украшают интерьер наших квартир и домов, за ними бережно ухаживают и каждый год летом чистят и заботливо складывают до следующей зимы - и так многие годы, а то и десятилетия. Ковры разделяют с нами радости и печали, создают в домах уют, красота их ярких цветов и разнообразие композиций привносят в любой интерьер праздничную обстановку - радостную и добрую. Некоторые из них передаются из поколения в поколение. Есть и такие, которые создаются к определенному событию: они - и памятные подарки, и бесценное наследство.

Для участия в проекте необходимо:

- Сфотографировать свой любимый ковер или снять его на видео (не более 2 минут)

- Написать или рассказать свою историю о нем, разместив на своей странице в Facebook или Instagram под хештегами #carpetmuseum #xalchahekayeleri #ковровыеистории #carpetstories #MuseumsAndChill

- Свои истории присылайте на электронный адрес xalchamuzeyi@gmail.com

"Предлагаем вам поделиться с нами своими ковровыми историями, рассказать какую память хранят именно ваши ковры, и почему они для вас ценны. Ваши домашние истории и секреты мы будем копить в волшебном сундучке Музея ковра. Самые интересные из этих историй будут опубликованы на страницах соцсетей нашего музея. Мы также планируем реализовать много интересных проектов, посвященных вам и вашим семейным историям, о чем будем вас оповещать", - говорится в сообщении.