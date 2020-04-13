Чингиз Фарзалиев: Оставаясь дома, мы помогаем нашей системе здравоохранения и ограждаем себя и близких от опасности

Национальный музей искусств Азербайджана является одним из крупнейших культурных, научно-исследовательских центров страны. В прошлом году музей предстал перед посетителями в своём первоначальном роскошном облике одной из красивейших резиденций столицы, и благодаря современным информационным технологиям экспозиция музея стала доступнее для восприятия почти всех без исключения групп посетителей. Начиная с первых дней специального карантинного режима, деятельность музея - ежедневная работа практически всех его департаментов и фондов - стала достоянием общественности. Музей почти не ощутил перехода в режим виртуальной реальности, потому что очень давно и с большим удовольствием работает с подписчиками в социальных сетях. На его деятельности совершенно не сказался удалённый формат работы. Как это происходит и что предлагает в этот сложный период пандемии Национальный музей искусств, рассказал Trend его директор, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев, передает Day.Az.

- События последних недель внесли в нашу повседневную жизнь кардинальные изменения. Режим социальной самоизоляции психологически для человека сложен. Тем более для современного человека, привыкшего к поездкам и путешествиям, посещению общественных мест, встречам с близкими и друзьями... Мы вдруг неожиданно открыли "вкус" простых прогулок! Понятно, что первая мысль о "четырёх стенах" сложновата. Но не думаю, что есть повод ввергать себя в уныние.

Начнём с того, что оставаясь дома, мы помогаем нашей системе здравоохранения и ограждаем себя и близких от опасности. Таким образом сокращаем нагрузку на врачей, усилия которых и так мобилизованы для борьбы с пандемией. Ведь отрицать, что человечество столкнулось с агрессивной формой вируса, по меньшей мере, беспечно. Тут даже ссылка на ангажированность СМИ будет совершенно неуместной. Мы - не эпидемиологи, и можем рассуждать на эту тему с позиции обывателя. А основная нагрузка легла на профессионалов и специалистов, ответственных за решение данной проблемы. Лишь они владеют полной картиной происходящего и докладывают руководству республики. Посмотрите сколько шагов предпринимает правительство Азербайджана для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Мы должны откликнуться на призывы Президента Ильхама Алиева и Первого Вице-президента Мехрибан Алиевой соблюдать введённые временные ограничения. Временные! И сколько они продлятся зависит только (!) от нас. Каждого! Девиз сегодняшнего дня "Оставайтесь дома!" - не пустая фраза. Она, прежде всего, является обращением к нашей сознательности и ответственности. Поверьте, если вдумчиво подойти к вопросу, как провести это время дома, всегда отыщется приемлемый "рецепт".

- У Вас есть такой?

- Безусловно! Человек я творческий, а потому именно с этой позиции подошёл к распорядку дня в условиях гиподинамии. Я преодолеваю ее с помощью "домашней прогулки": отметил расстояние, посчитал количество и теперь каждый день исчисляю тысячи совершенных шагов. Главное, всё должно быть дозировано. Есть ещё самый простой способ "расширить" пространство, не выходя из дома: книги, художественные произведения, интересные кинофильмы, передачи... Всё это несёт духовное насыщение и даёт возможность перестать зацикливаться на факте домашнего пребывания. В конце концов, можно выйти на балкон и, если погода располагает, подышать воздухом. Кстати, экология поменялась в лучшую сторону! Давайте отметим этот положительный момент, тем самым, найдя в ограничительных мерах что-то хорошее. Если не для себя лично, так для экологии. Не стану скрывать, что вынужденная мера не покидать дом порой и вносит в мою душу дискомфорт. Посвятив себя искусству, сложно справляться с независящими от тебя ограничениями. В данном случае, будучи художником, я - антагонист, но прежде всего остаюсь гражданином своей страны и выполнять рекомендованные меры - мой долг.

- Вы руководите Национальном музеем искусств Азербайджана, а это подразумевает, что ежедневно хоть раз проходите по залам музея, заряжаясь красотой художественных произведений. Своеобразное расставание чувствуется?

- И да, и нет...Вернусь к своей творческой составляющей. Надо принять во внимание, что я никогда не бываю вне искусства. И не только потому, что художник пишет всегда: и в воображении, и на холсте или бумаге. Найти красоту можно в любой детали окружающего мира. А что касается художественных произведений... В одном из интервью я рассказывал, что в моём доме есть коллекция моих любимых картин и несколько скульптур. Кстати, они также создают определённый настрой в 24-часовом нахождении дома. Так как семья сейчас дома, мы можем вести интересные рассуждения об искусстве, обмениваясь мнениями на современные тенденции. Я продолжаю работу над двухтомником "Азербайджанская миниатюра", который планирую выпустить в этом году.

Связь же с музеем у меня, как говорится 24/7. Такого "режима доступа" придерживаюсь с первого дня на посту директора. Только вот в данный момент мы гораздо глубже "уходим" в социальные сети, через которые расширяем аудиторию. Знаете, сложившиеся обстоятельства открыли возможность больше посвятить времени "общению" с искусством, к которому я всегда призывал, постоянно приглашая посещать музеи, и в частности, наш. До пандемии часто слышал о нехватке времени. Так вот теперь, самое время! Это станет еще одним из интересных занятий во время режима самоизоляции.

Запущенный нами первый проект "Поддержи врачей" (Həkimlərə dəstək) объединил учащихся школ и институтов страны, детей и взрослых, азербайджанские семьи, которые прислали нам около 200 прекрасных работ со словами поддержки и признательности врачам, а также полицейским и всем, кто сегодня на передовой обороны. Мы очень благодарны всем, кто отозвался на наш призыв, и обязательно покажем на своих страницах все работы, которые поступили в нашу копилку. Также планируется передача части работ в соответствующие клиники. Очень приятно, что в данном случае искусство сплотило людей, а музей собрал и сохранил для будущего эти удивительно тёплые и трогательные работы. А сколько мы получили фотографий, объявив проект "АНМИ и я", в котором демонстрируются авторские фотографии наших посетителей на фоне любимых произведений! Ещё одним полюбившимся флешмобом стал проект "Музейные истории", где наши посетители делятся впечатлениями или рассказами о музейных экспонатах и первых встречах с музеем. Учитывая потребность в художественном образовании наших детей, находящихся на дистанционном обучении вне доступа к музейным коллекциям, мы начали проект "Детский Арт час" - с 19:00 до 20:00 на наших страницах идет аудио-чтение книг, связанных с искусством, архитектурой, биографиями и творчеством художников, на азербайджанском и русском языках, демонстрируются записи мастер-классов от наших сотрудников, транслируются видеоролики о музейных экспонатах, произведениях искусства, терминах и понятиях, связанных с искусством.

В данный момент музей работает над инклюзивными проектами, которые сделают нашу коллекцию доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас уже есть обширная база данных об успешных практиках других музеев мира, используя которую мы сможем создать интересные и полезные инклюзивные программы. 18 мая во всём мире отмечается Международный день музеев, и с нашей стороны было предложено присоединиться к этому дню в виртуальном режиме с прекрасной, очень необычной выставкой рисунков незрячих и слабовидящих детей. Рисунки были созданы по особенной методике, разработанной профессором Тбилисской академии художеств Георгием Гураспашвили в Баку, на четырёхдневном международном семинаре по созданию культурной среды без барьеров. Мы очень рады, что учитывая тему Международного дня музеев о равенстве и инклюзивности, сегодня в режиме самоизоляции ещё раз имеем возможность рассказать о безграничной силе искусства, о его огромной объединяющей миссии. Как говорится, в штатном режиме мы продолжаем работу над международными проектами, и в скором будущем все наши подписчики увидят интереснейшую выставку, которая наверняка порадует любителей искусства! Хотелось бы напомнить, что самые яркие периоды расцвета и возрождения, в том числе и искусства, происходили именно после великих потрясений.

- Чингиз Меджидович, Вы словно перефразировали известное выражение из романа Федора Достоевского...

- А разве он был не прав, когда написал, что "Красота спасёт мир"? На протяжении всей свое истории, в любые сложные и трагические времена, человечество обращалось к красоте, что несёт в себе искусство. Нам не надо далеко ходить за примерами: даже первобытные люди в жесточайших условиях выживания оставили свидетельства обращения к изобразительному искусству, к которым мы, сегодняшние, можем "прикоснуться" спустя миллионы лет в Гобустане. Вспомните, сколько невероятных и потрясающих произведений было создано во времена Священной инквизиции. Какие имена художников! А в прошлом веке, например, во времена Великой депрессии Голливуд снимал музыкальные комедии. Вы только представьте свидетельницей скольких катаклизмов и эпидемий была "Мона Лиза" за пять с лишним веков? Она и по сей день, смотря с загадочной улыбкой, словно возвращает нас к надписям на легендарном перстне царя Соломона. Следовательно, мой совет о том, что в настоящий отрезок времени стоит обратить более пристальное внимание на искусство в самом широком его понимании, имеет веские основания. Пандемия пройдёт, и с каким "багажом" человек войдет в новый мир?

- Вы считаете, что мир не останется прежним?

- А иначе быть не может... Время не стоит на месте. Да, сегодня мы в режиме самоизоляции, но ведь отнюдь не перестали думать. Вот только какие мысли при этом в нашей голове? Обратите внимание, что в сводках новостей упоминаются нарушители карантинного режима, оправдывающиеся тем, что сложно находиться дома. Знаете, так и хочется вспомнить фразу: "Никто не обещал, что будет легко". Преодолевая трудности, человек может превзойти себя. И наоборот. Этому утверждению есть исторические примеры. Так вот какими мы выйдем из настоящего временного отрезка? COVID-19 продемонстрировал всему человечеству и нам, в частности, насколько хрупок окружающий мир. В то же время, сколько неизвестного он в себе таит. И вот сегодня, поставив жителей Земли в жёсткие условия, он выступает в роли лакмусовой бумажки, проявляя наши внутренние качества, наши жизненные установки, обнажая приоритеты. Вирус поставил всех вне рамок привычной среды обитания. Может быть, это очередной эволюционный виток? С необходимыми антителами в организме человек должен что-то изменить в личностном мироощущении? Может быть, нам надо что-то понять про себя? Может, пришло время задать себе извечный вопрос: "Быть или не быть"? Возможно это категории философии, но уроки извлекать надо здесь и сегодня. Для каждого. Чтобы завтра, когда мы выйдем из самоизоляции, не втаскивать в этот новый мир то, что стоит отбросить как отжившую свой век вещь. Вспомнить, что красота и гармония, тепло сердец и умение сопереживать, внимание и отзывчивость даны нам Всевышним. А потому используйте нахождение дома для саморазвития, в том числе и духовного. Поднимитесь выше своих сиюминутных желаний. Оставайтесь дома! В связи с призывом, звучащим сегодня отовсюду, хочу напомнить всем слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Азербайджанское государство, столкнувшись с серьезной ситуацией, вновь продемонстрировало свою силу. Оно показало, что наша основная задача - защитить народ, государство. Для достижения этого можно предпринимать любые шаги, и мы это делаем. В результате оперативных мер мы не позволили этой беде получить широкий размах в стране. Но наш дальнейший успех отныне во многом будет зависеть от поступков людей. Государство сделало всё возможное. Сегодня действуют ужесточённые ограничительные меры. Люди должны быть ответственными, беречь себя, близких, членов семьи. Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно так же должны проявить ответственность и быть дисциплинированными".

Материал представлен пресс-службой музея