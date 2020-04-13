EMIN и JONY представили новый клип

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) и популярный в России азербайджанский исполнитель JONY (Джахид Гусейнли) презентовали клип на новую песню "Камин". Об этом сообщили Trend в пресс-службе народного артиста, передает Day.Az.

Песня "Камин" за считанные дни после премьеры успела попасть на первые строчки музыкальных чартов России и продолжает занимать самые топовые позиции. Для слушателей обоих артистов совместный трек стал настоящим сюрпризом.

Съемки нового клипа, которые длились трое суток, успели закончиться до всеобщей самоизоляции. По словам артистов, у них получилось настоящее кино с очень неожиданной развязкой и максимальным накалом страстей в течение всего сюжета.

"Я очень доволен результатом. Получилось прямо кино! Хоть моя роль в данном клипе и небольшая, но скажу честно, достаточно эмоциональная. Несколько секунд в этом клипе, наверное, стоят годов тяжелых переживаний. JONY - очень талантливый артист, и мы давно хотели сделать вместе песню. Это получился крутой трек! Он для меня непривычен, а клип - еще более. Так что смотрите - не пожалеете!", - поделился EMIN.

"Я давно хотел записать трек с Эмином и даже подумать не мог, что песня так понравится слушателям. И мы решили снять клип. Клип получился очень эмоциональным, как мини-фильм. Я даже почувствовал себя актером некого боевика (смеётся). Надеюсь, наша работа понравится всем без исключения", - рассказывает JONY.

Отметим, что режиссером данного клипа выступил Романов Александр.

Зрители будут приятно удивлены, узнав, что JONY и EMIN играют одного и того же героя в клипе, но с разницей в 15 лет. По сюжету главный герой грабит банк вместе со своей возлюбленной и другом...

Но почему же EMIN предстает перед зрителями киллером, сжимает в руках фотографию девушки и весь клип не спускает палец с курка снайперской винтовки? Поклонники артиста смогут это узнать, посмотрев премьеру клипа "Камин".