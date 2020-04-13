Азербайджанский поэт Мурад Гасанов обратился к соотечественникам

Азербайджанский поэт Мурад Гасанов, проживающий в Германии на протяжении около двадцати лет, в видеообращении поддержал соотечественников в борьбе с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Пандемия коронавируса подорвала многие планы людей и в Германии, и в Азербайджане, и во всем мире. Оставаться дома, находиться в ограниченном пространстве очень тяжело, но верю, что в максимально короткие сроки мы преодолеем эти трудности и останутся лишь воспоминания об этом неприятном времени. Я надеюсь, что в доме каждого присутствует оптимизм. Хочу пожелать всем самого важного в жизни человека - здоровья! Берегите себя и близких, свои семьи и детей, все будет хорошо! Никогда нельзя опускать руки и надо с оптимизмом смотреть в будущее",- отметил Мурад Гасанов и зачитал свои стихи.

44-летний Мурад Гасанов родился в Баку, имеет два высших образования - АПИ им. Туси (биология) и АГЭУ (Нархоз, международные экономические отношения). С 2002 года живет и работает в Германии, в городе Дюссельдорф, является бизнесменом в области технологий безопасности. Его сборники стихов печатаются в Европе. Одними из последних стали "По городам Азербайджана" - стихи о Баку, Гяндже, Агдаме, Шуше, Шеки, Лянкяране, Шамахы и других городах, и "Перевоплощение" - произведения в стиле рубаи, любовная, философская и социальная лирика.