В Азербайджане определился победитель виртуального сезона КВН

Победителем фестиваля виртуального сезона КВН стала команда "Paxlava Team".

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Сезон продолжается, и у всех участников есть шанс проявить себя в дальнейшей онлайн-борьбе. В сезоне участвуют 7 команд - Park Cinema, Yeddi Gözəl (Бакинская музыкальная академия), Baksovet Uşaqları (Азербайджанский государственный экономический университет), Ən Salamat (Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта), Genesis (Азербайджанский технический университет), Bir Show (организация Bir könüllü) и Paxlava Team (Сборная азербайджанцев России).

Темой очередного виртуального тура стало "Online Tehsil". Команды должны снять cмешные ролики на данную тематику, не нарушая при этом режим карантина. Видеоролики продолжительностью не более одной минуты размещаются на официальной странице Азербайджанского клуба веселых и находчивых в соцсети Instagram https://instagram.com/az_liqa_kvn?igshid=hragoyg7q0ph

Виртуальный сезон проходит по аналогии с оригинальным, и конечным виртуальным пунктом для команд станет финальный поединок.

Победителем этапа становится команда, собравшая наибольшее количество лайков. Также будет учитываться мнение жюри, в состав которого входят руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, чемпион ХХ века в составе команды КВН "Парни из Баку" Вадо Коровин, певица, актриса и ведущая Роза Зергерли.

Виртуальный сезон КВН - новый проект Азербайджанского клуба веселых и находчивых, проходит в рамках инициативы министерства культуры "Evdə qal, evdə yarat". Проект реализуется при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана.

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