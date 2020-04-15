Азербайджанская пианистка Вюсаля Амирбекова обратилась к соотечественникам в связи с пандемией

Азербайджанская пианистка, лауреат международных конкурсов Вюсаля Амирбекова, которая на протяжении 9 лет живет и работает в Омане, исполнила песню выдающегося композитора Тофига Гулиева Qaytağı, поддержав соотечественников в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По последним данным, коронавирусом в Омане заразились 910 человек, 4 человека скончались, 131 выздоровел.

"Обращаюсь ко всем соотечественникам - оставайтесь дома и следуйте всем правилам социальной самоизоляции. Не забывайте, что вместе мы сильнее!",- отметила музыкант.

Вюсаля Амирбекова родилась в Сумгайыте. Выпускница Сумгайытского музыкального техникума, факультета сольного исполнения и фортепиано Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а также Royal Academy of Music в Лондоне. В 2003-2011 годах была концертмейстером Азербайджанской национальной консерватории. С 2011 года - преподаватель государственного высшего учебного заведения в Омане - Sultan Qaboos University. Доктор философии по искусствоведению. Участница международных симпозиумов и фестивалей. Владеет английским, французским и русским языками.