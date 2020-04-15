Азербайджанские исполнители поддержали соотечественников

Нам песня строить и жить помогает,

Она, как друг, и зовет, и ведет,

И тот, кто с песней по жизни шагает,

Тот никогда и нигде не пропадет!

Эти слова песни из кинофильма "Веселые ребята" как нельзя лучше отражают сегодняшнее положение, когда находясь в социальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, музыка становится не только настоящей отдушиной, но и раскрывает новые грани. Только послушайте эти композиции под девизом "Не унесенные карантином", перефразируя название фильма "Унесённые ветром" ... Ведь они доказывают, что и в такой ситуации можно смело жить и творить!

Композиция из репертуара народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашовой Yaş o yaş deyil в новой интерпретации дуэта талантливых исполнителей Самиры Раджабли и Орхана Багирова в сопровождении пианиста Эльвина Фаридли может стать бальзамом на душу для людей, предпочитающих лирические песни, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Потрясающее исполнение джазовой певицы Рилаи композиции Уитни Хьюстон I Have Nothing из культового фильма "Телохранитель" никого не сможет оставить равнодушным. А сколько эмоций вложила в эту песню исполнительница.

Прекрасными вокальными данными блеснул поклонник винтажа (ретро-стилей) и ресторатор Рамеш Новрузов, который душевно исполнил великий хит Френка Синатры My Way. Он даст фору многим певцам!