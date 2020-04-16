Главное Управление культуры города Баку представляет новый видеопроект в YouTube - Bakı Mədəniyyət Kanalı (Канал культуры Баку), сообщили Day.Az в Управлении.

Основная концепция проекта построена на таких сферах как искусство, образование и развлечение. В его рамках будут представлены различные и современные рубрики, видеоматериалы, отличающиеся новизной формата исполнения. В настоящее время канал намерен подготовить и представить зрителям специальные проекты #evdeqalspecials.

Отметим, что бренд Bakı Mədəniyyət Kanalı занял первое место в проекте Azerbaijan Design Awards.

Данный канал в период карантинного режима, немного изменив свой запланированный формат выпуска Evdə Qal Specials, представил зрителям видеоматериал, целью которого является развлечение и содействие интересному проведению досуга.

В первом выпуске проекта организаторы представили возможность зрителям более близко познакомиться с талантливыми соотечественниками, проживающими за рубежом.

Гостями проекта стали - пианист и композитор, проживающий в Австрии Абузар Манафзаде; аниматор из Италии Фирангиз Багирова; Арзу Мамедова из Германии и Осман Эйюблу из Хорватии. Ведущий передачи побеседовал с ними об экспериментальной музыке, искусстве, онлайн-обучении и так далее.

В дальнейшем на канале будут представлены развлекательные и информационные передачи.