Заслуженный художник Рашад Мехтиев: Все принятые в нашей стране меры направлены исключительно на благо всего азербайджанского народа

Все принятые в нашей стране меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) направлены исключительно на благо всего азербайджанского народа.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заслуженный художник Азербайджана, доктор по философии искусства, почетный академик Императорской академии художеств России Рашад Мехтиев.

"Я выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за те меры, которые были приняты для защиты азербайджанского народа. Призыв государства надо выполнять, и оставаться дома. Самое главное - безопасность людей, на важнее всего.

Я призываю всех сидеть дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Берегите свое здоровье, ведь многие вещи можно делать из дома, используя современные технологии", - отметил он.

Рашад Мехтиев добавил, что проводит период самоизоляции в своей мастерской, занимаясь творчеством.

"Я нахожусь в своей мастерской, пишу картины, размышляя о глубоком смысле вещей. Находясь дома, можно найти много полезных занятий - читать книги, больше времени посвящать общению с родными. Оставаясь наедине с собой, нужно использовать это время с пользой, посмотреть на ситуацию философски. А когда все разрешится с новыми силами приступить к своей привычной жизни", - сказал заслуженный художник.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.