Директор Бакинского книжного центра представила проект "Мой город"

Директор Бакинского книжного центра, писатель и публицист Гюнель Анаргызы представила на русском языке свой проект "Мой город", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Текст читает известный режиссер и сценарист Ефим Абрамов. Над проектом также работали: музыкальное сопровождение - Этибар Асадли и Шахрияр Иманов, звукорежиссер - Теймур Абдуллаев, монтаж - Фуад Тахмазли, видео - Baku Media Center.

В эти дни столица опустела... Конечно, все это временно, но очень тяжело видеть таким Баку, жизнь в котором всегда бурлит. Быть может это и хорошо, ведь многие начали осознавать то, что мы раньше не ценили...Этому посвящен маленький рассказ Гюнель Анаргызы, который был написан 5 апреля - в первый день ужесточения условий карантинного режима и социальной самоизоляции населения.

"Я вышла на балкон и, обведя взором пустые улицы Баку, с ужасом осознала, что мы, живя в родном городе, фактически остались без него. И это не для него - города - потеря, а в первую очередь для нас - его жителей. Чудовищно осознавать, что наш родной и до боли знакомый город остался один... Вот так родился этот маленький рассказ-элегия... Я благодарна всем, кто участвовал в создании этого видеоролика. Отдельный низкий поклон вам, мои дорогие соотечественники, за объединяющую всех нас искреннюю любовь к нашему неповторимому городу. Спасибо!", - отметила Гюнель Анаргызы.