Представлен видеоролик о трех редких экспонатах Национального музея ковра

В Азербайджанском национальном музее ковра хранятся великолепные образцы декоративно-прикладного искусства из металла, выполненные в национальных традициях, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На официальной странице музея в социальной сети Facebook представлен видеоролик о трех редких экспонатах учреждения из коллекции "Художественный металл".

Данные экспонаты относятся к XIX веку, они хранятся в коллекции "Художественный металл". Эти экспонаты - бадья (подойник), серпуш (сервировочная крышка для горячих блюд) и габлама (кастрюлька).