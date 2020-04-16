Азербайджанская молодежь представила ролик в поддержку борьбы с коронавирусом

В рамках проекта "Evdə Addımla" молодежной ассоциации Addım по организации плодотворного досуга дома при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана представлен видеоролик Qal sənə qurban.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend председатель Addım Гусейн Джавадзаде.

Песня Qal sənə qurban (композитора Алекпера Тагиева на слова Микаила Мушфига) представлена в новой версии и призывает всех оставаться дома для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

В видеоролике композицию исполнили молодые звезды Улькер Алиева, Шоле Сафаралиева, Нармин Керимбекова, Фарид Гасанов, Фариз Ильясов, Тофиг Гаджиев, Сянан Алиев и Айгюн Махмудова.

В рамках проекта для пользователей соцсетей, находящихся в социальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, ежедневно будут представлены просветительские, развлекательные, информационные, мотивационные, спортивные, медицинские, психологические и другие материалы. Пользователи соцсетей также могут выкладывать интересные и креативные видео под хештегом #Evdəaddımla. По окончании специального карантинного режима лучшие будут отмечены специальными призами.