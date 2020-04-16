В Азербайджане объявлен конкурс по графическому дизайну

Главное Управление культуры города Баку совместно с Общественным объединением PARLAQ объявило о проведении конкурса по графическому дизайну, посвященного теме борьбы с пандемией коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Управления.

В конкурсе могут принять участие только граждане Азербайджана в возрасте 18-35 лет.

Работы в графическом дизайне должны охватывать темы: борьба с коронавирусной инфекцией, которую ведут медицинские работники, деятельность других представителей профессий, чьи жизни находятся под угрозой из-за пандемии, социальная ответственность населения в связи с карантинными мерами, мероприятия, принятые нашим государством в связи с текущей ситуацией, проблемы, вызванные эпидемией и другие актуальные вопросы.

Каждый дизайнер должен представить на конкурс только одну графическую работу.

Победители будут награждены:

Первое место - диплом I степени и денежная награда в размере 500 манатов;

Второе место - диплом второй степени и денежная награда в размере 300 манатов;

Третье место - диплом III степени и денежная награда в размере 200 манатов.

Время проведения конкурса 15 апреля - 30 мая 2020 года.

Работа с указанием имени, фамилии, отчества автора и контактов должна быть отправлена на адрес электронной почты bakuartmusabiqe@gmail.com.

Направленные на конкурс работы не должны быть ранее опубликованными ни в одном из средств массовой информации и электронных медиа.

Информация о награждении победителей будет представлена на официальном сайте Главного Управления культуры города Баку.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону - (077) 622 11 00.