Смотрим спектакли азербайджанского режиссера Кямрана Шахмардана онлайн

Камран Шахмардан - известный режиссер, руководитель театра-фестиваля "White and black" (Белое и черное), художественный руководитель Международного театрального фестиваля M.A.P, который ставит спектакли в Азербайджане, Финляндии, Эстонии и России. Напомним, что последний поставленный им в Азербайджане спектакль "Сборище сумасшедших" был показан в октябре прошлого года.

Мы уже делились театральными онлайн-площадками, где можно посмотреть спектакли, сидя дома. На этот раз мы выделили три спектакля азербайджанского режиссера, поставленных в Кемеровском областном театре драмы.

"Записки из мертвого дома" (Ф.Достоевский)

Спектакль Камрана Шахмардана по произведению Федора Достоевского "Записки из мёртвого дома" считается одной из самых его лучших работ. Постановка состоялась в рамках сотрудничества Кемеровского областного театра драмы и театра White and Black (Финляндия).

Выбор режиссера пал на Достоевского не случайно. Ведь автор "Записок из мёртвого дома" отбывал срок в Сибири.

Посмотреть спектакль можно здесь.

"Женитьба" (Н.Гоголь)

Пьеса Гоголя, не теряющая актуальности, ставилась многими режиссерами на разных площадках. На сцене Кемеровского театра же он был поставлен в рамках Международного театрального проекта "Кузбасс-Финляндия" в сотрудничестве с руководителем театра White and Black Камраном Шахмарданом.

Посмотреть "Женитьбу" в трактовке Камрана Шахмардана можно здесь.

"Трёхгрошовая опера" (Б.Брехта)

Музыкальная комедия "Трёхгрошовая опера" по пьесе Бертольда Брехта стала пятым спектаклем, поставленным Шахмарданом на сцене этого театра в рамках проекта Кузбасс-Финляндия.

Спектакль-преувеличение, кривое зеркало общества, театр-кабаре можно посмотреть здесь.

Н. Гасымова