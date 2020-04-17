Риад Маммадов презентовал свой дебютный альбом «Суррогатные мечты II»

Пианист и музыковед Риад Маммадов, недавно представивший авторский проект - сингл "В ожидании Азизы" в жанре джаз-мугам, сегодня презентовал свой дебютный альбом "Суррогатные мечты II".

Как сообщает Day.Az, альбом под названием "Суррогатные мечты II" (Surrogate dreams II) всецело посвящен романтизму второй половины XIX века и писался в Париже в течение двух лет. В нем звучат произведения Петра Ильича Чайковского, Фридерика Шопена и Клода Дебюсси.

"Идеей послужил мой сольный концерт на новой сцене Александринского театра, специально для которого из музея Фаберже привезли рояль Олега Николаевича Каравайчука. Программа и того выступления, и этой записи олицетворяет мечты и грезы композиторов XIX столетия. Это попытка понять природу своих чувств, сущность настоящего и увидеть свой собственный рай. Своей утонченностью и изысканностью музыка этих композиторов рождает в человеке те прекрасные переживания, которые стремится испытывать душа каждого из нас. И сегодня, в наши не совсем простые будни, тем более важно приобщаться к лучшим образцам музыки этого золотого времени. Она как лекарство лечит и даже воскрешает сердце и ум. В этом альбоме я пытался открыть путь к свободе внутри строгих форм классической музыки", - говорит Риад Маммадов.

Объясняя смысл названия, музыкант сравнивает себя с проводником, который соединяет в себе мечты и грезы композиторов, написавших вошедшие в альбом произведения. "Это их представления о вечных ценностях - жизни, любви, это их взгляды. Почему они суррогатные? Потому что они не мои, но в то же время проходят через меня", - заключает он.

В альбом вошли произведения:

Петр Ильич Чайковский

12 пьес, соч. 40: No.2, Грустная песенка

12 пьес, соч. 40: No.3, Похоронный марш

12 пьес, соч. 40: No.6, Песенка без слов

12 пьес, соч. 40: No.8, Вальс

Фридерик Шопен

Вальс No.14 Op. posth

Клод Дебюсси

"Эстампы": I. "Пагоды"

Релиз доступен на Apple Music, iTunes, YouTube, Google Play, Яндекс.Музыка, Deezer, Spotify и др.



Авторские проекты музыканта подготовлены в сотрудничестве с лауреатом премии Emmy, звукорежиссером и продюсером постпродакшна Дэмиеном Куинтардом (при поддержке The Mono Company) и выходят на лейбле Believe Music.

Н. Гасымова