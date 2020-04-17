Кямаля Ализаде и Стефано Мускаритоло проведут онлайн-отбор лучших вокалистов

Азербайджанская пианистка и композитор Кямаля Ализаде и ее супруг, итальянский композитор, гитарист и музыковед Стефано Мускаритоло вошли в состав жюри Международного онлайн-конкурса оперного вокала The Beautiful Si Bemolle, сообщила Trend Ализаде, передает Day.Az.

"Недавно, я и мой супруг получили приглашение из Италии войти в состав жюри Международного конкурса оперного вокала The Beautiful Si Bemolle. Но, поскольку мир столкнулся с пандемией коронавируса, конкурс впервые будет организован в онлайн-формате. В программе участники помимо классических произведений также исполнят мои вокальные сочинения и произведения моего супруга Стефано Мускаритоло. В свою очередь также хочу пригласить принять участие в конкурсе всех знакомых вокалистов, и поблагодарить за приглашение и оказанное доверие организаторов конкурса, в частности великолепную вокалистку Тамару Тарских и продюсера Анжело Басси", - рассказала Кямаля Ализаде.

Онлайн-конкурс оперного вокала предоставляет возможность исполнителям оперной музыки заявить о себе, реализовать самые смелые амбиции, получить поддержку и продвижение на мировой оперной сцене.

Видеовыступления певцов будут оценены членами международного жюри, которое определит победителей и даст персональные рекомендации каждому участнику для дальнейшего профессионального развития.

Победители конкурса примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в Сан-Ремо в 2021 году.

Для победителей предусмотрены денежные премии:

I место - 500 евро;

II место - 250 евро;

III место - 100 евро и один бесплатный онлайн-урок.

Желающие принять участие, могут отправить видеозапись с вокальным исполнением отрывка из оперного репертуара (произведение - на выбор конкурсанта) на электронную почту: oltreilteatro@gmail.com до 26 июня.

Напомним, что Кямаля Ализаде с отличием окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли (класс Арифа Меликова). В 2006 она получила приглашение в Модену (Италия), где прошла стажировку в классе профессора Антонио Джакометти. Является неоднократным победителем различных музыкальных конкурсов. Кямаля Ализаде - автор симфонической и камерной музыки. Ее произведения исполняли в Голландии, Новой Зеландии, Италии, США, Китае, Японии.

Вместе с супругом, итальянским композитором и музыковедом Стефано Мускаритоло Кямаля Ализаде в качестве художественного руководителя и координатора реализовала многочисленные проекты как в Азербайджане, так и за рубежом.