Азербайджанский композитор Севиндж Агасиева поддержала азербайджанских врачей, борющихся с коронавирусом

Азербайджанский композитор и певица Севиндж Агасиева свой день рождения решила отметить исполнением композиции в честь азербайджанских врачей, борющихся с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня врачи - это герои нашего времени, которые во всем мире, рискуя жизнью и здоровьем, день и ночь борются с этой страшной болезнью, которая ежедневно уносит тысячи жизней. К большому сожалению, и среди врачей есть заразившиеся коронавирусом. Желаю всем скорейшего выздоровления! Для защиты здоровья граждан, недопущения роста числа зараженных в стране был подготовлен и осуществляется целенаправленный план мероприятий. Каждый должен не только заботиться и нести ответственность за собственное здоровье, близких и родных, но и врачей, которые трудятся вдали от своих семей. Они работают ради нас - мы должны оставаться дома", - отметила Севиндж Агасиева.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.