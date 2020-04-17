Народный артист России Юрий Александров поделился впечатлениями о Баку

Художественный руководитель камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера", народный артист России Юрий Александров поделился с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева впечатлениями о Баку и его театральной публике, рассказал о прошедших гастролях и планах будущего сотрудничества с Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

- Юрий Исаакович, "Санктъ-Петербургъ Опера" приезжал в Баку и в 2018, и в 2019 году. Чем Азербайджан интересен для вашего театра?

- Я хотел бы, чтобы Азербайджан стал одним из наших приоритетных гастрольных направлений. Нам очень нравится Баку и его замечательные люди. Это красивый и "вкусный" город, нам там очень хорошо.

- Вы лично недавно посетили Баку в первый раз. Удалось ли вам погулять по городу, что больше всего понравилось?

- Гастрольный график не способствует экскурсиям, но мы нашли возможность погулять по Баку: были на набережной, поднимались на фуникулёре к мемориалу с Вечным огнём (ред.- Аллея шехидов). В Баку всё очень красиво, масштабно, и я удивился тому, как гармонично старинные здания сочетаются с новыми. У меня замечательные впечатления, я порадовался, что город такой чистый, красивый и очень душевный. Так что спасибо большое, Баку!

- Что импонирует вам в культуре Азербайджана?

- Изысканная красота, мягкость в общении и замечательная азербайджанская кулинария, которая мне очень нравится, и которую мы вкусили в полном объёме, и даже частичку привезли с собой в Петербург.

- В рамках прошедших гастролей вы показали бакинским зрителям два уникальных спектакля в вашей постановке и грандиозный гала-концерт. Какие впечатления у вас остались от бакинской публики? Близки ли оказались ей вопросы, которые поднимают "Искатели жемчуга" и "Фауст", ваша трактовка этих произведений?

- Главный вывод - в Баку замечательная театральная публика. Мы очень волновались за "Фауста" - он более жёсткий, это спектакль сегодняшнего европейского театра, но в Азербайджане "Фауст" был принят с энтузиазмом, за что я очень сильно зауважал бакинскую публику. Зрители были очень внимательны к спектаклю, и я думаю, им было, что обсудить по окончании наших гастролей. Мне понравилось, что бакинская публика очень интеллигентна. Она напомнила мне ленинградскую, а теперь и петербургскую публику, потому что сумела в своём сердце найти место для двух совершенно противоположных спектаклей.

- А по какому принципу была составлена программа гала-концерта для Баку?

- Гала-концерт - это наша постоянная "фишка", ведь в нашей труппе выдающиеся солисты, замечательный оркестр, дирижеры, все они демонстрируют очень высокий класс. Принцип выбора номеров был один - максимально эффектно и интересно показать каждого певца, их ансамблевые возможности, чувство юмора или трагедийное наполнение. Наши певцы умеют это делать и готовы к таким программам. Мы пытались показать наш театр в Баку со всех сторон, чтобы было понятно, чем мы занимаемся и какова наша репертуарная политика. К сожалению, я не был на гала-концерте, мне нужно было лететь в Петербург, но по оценкам моих коллег я понял, что это было яркое и очень интересное событие, с чем я поздравляю солистов и оркестр. Надеюсь, что с гала-концертом мы в Азербайджане не последний раз.

- Насколько известно, для спектаклей вы привозили в Баку не только 110 артистов и техников и полноценные великолепные декорации, но и световое, звуковое оборудование. Такой масштаб - стандартная практика для ваших гастролей?

- Да, мы считаем, что показывать театр надо "по гамбургскому счёту", без скидок на гастрольный график - публика должна иметь возможность посмотреть спектакль в том виде, в каком он идёт на основной сцене. Тем более это важно, когда попадаешь на такие замечательные сцены, как те, которые нам предоставил Баку. Мы очень уважаем публику Азербайджана, отсюда и желание показаться достойно. Мы пошли на траты и организационные проблемы ради того, чтобы показать спектакль в полном объёме, и нисколько не жалеем об этом.

- Ваши спектакли в Баку прошли в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, а гала-концерт - в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре. Что скажете об этих площадках?

- Мне очень понравился оперный театр Баку. Сама структура здания, зал, сцена говорят о том, что из этого театра может получиться одна из лучших европейских площадок. Мы со своей стороны всегда поддержим любое начинание Азербайджанского оперного театра, подставим плечо, готовы к любому творческому сотрудничеству. Если нас призовут, мы обязательно поможем. Азербайджанский русский драматический театр находится в очень хорошем состоянии, там ощущается рука его руководителя. Мы волновались за акустические возможности площадки - всё-таки театр драматический, но и тут не было потерь - всё выстроено с пониманием. Чувствуется, что этот театр очень нужен своему региону, он востребован. Это говорит о том, что отношение к Русскому театру в Азербайджане достойное, и это очень приятно ощущать.

- Каковы перспективы дальнейшего сотрудничества вашего театра с Азербайджаном?

- Надеюсь, что мы ещё не раз побываем в Баку. Со своей стороны - художественного руководителя "Санктъ-Петербургъ Опера" я выражу самую большую поддержку этому, потому что считаю, что мы должны наращивать наши контакты. Азербайджан - наше близкое зарубежье, причём близкое не только территориально, но и душевно. Я бы очень хотел, чтобы и азербайджанский коллектив посетил Санкт-Петербург, возможно, во время нашего очередного фестиваля камерных спектаклей.

- Перед гала-концертом директор "Санктъ-Петербургъ Опера" Евгений Малыгин выразил надежду на встречу в этом году на столетии Азербайджанского русского драматического театра. Каковы шансы увидеть ваш театр в Баку в наступившем году?

- Такие контакты как наши с Баку - дорогого стоят и держаться за них очень важно, тем более, когда речь идёт о Русском драматическом театре в Азербайджане. Это особая тема для нашего государства и правительства - мы поддерживаем русские театры, и поэтому, естественно, очень хотелось бы побывать в Баку на этом юбилее.

- Какие ещё спектакли из вашего богатого репертуара вам хотелось бы показать бакинской публике?

- Мы готовы показать в Азербайджане оперы на разные вкусы: и традиционные, с историческими костюмами, и экспериментальные, необычные, как "Не только любовь" Родиона Щедрина. Я считаю, что мы просто обязаны показать в Баку нашу последнюю премьеру - оперу Даргомыжского "Эсмеральда" и, конечно, что-то ещё из русского репертуара, возможно, "Евгения Онегина". Было бы интересно показать популярные зарубежные оперы: Пуччини, Верди, а также наш моцартовский репертуар - "Дон Жуана" или "Похищение из сераля". И, конечно, нельзя забывать о детях, которых в Баку много. Они очень хорошенькие и замечательно одеты, как куколки. Мы могли бы показать им пару наших знаменитых детских опер: "Кота в сапогах", "Красную шапочку". Выбор очень богатый - бакинская публика готова к нашим спектаклям. Нужно только согласовать гастрольный график и репертуарную политику.