Euronews показал замечательное исполнение азербайджанских музыкантов на самоизоляции

На телеканале Евроньюс показали замечательное исполнение азербайджанских музыкантов на самоизоляции во время особого карантинного режима, установленного в Баку.

Как передает Day.Az, ролик размещен в популярной рубрике "No comment".

Музыканты посредством видео-конференции собрали оркестр и сыграли великолепные мелодии, устроив настоящий концерт.

Ролик снят и смонтирован компанией Cinex, представительством Евроньюс в Азербайджане. Съемка велась на мобильные телефоны. Произведение "Ликуй, мой народ" композитора Октая Зульфугарова исполняет Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова.

Представляем вашему вниманию данные кадры: