Карантинный режим для азербайджанских актеров

Коллектив Азербайджанского государственного академического театра провел видеоконференцию, посвященную организации деятельности труппы и другим важным вопросам в период специального карантинного режима, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Директор театра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев рассказал о деятельности учреждения в период карантинного режима, и проектах, представленных в рамках кампании "Evdə qal, sağlam qal" ("Оставайся дома, оставайся здоровым").

Директор театра довел до сведения участников видеоконференции требования и рекомендации министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева, озвученные на онлайн-совещании, посвященном деятельности театров в связи с текущей ситуацией.

Алигисмет Лалаев отметил, что Академический музыкальный театр осуществляет свою деятельность в соответствии с инструкциями Оперативного штаба при Кабинете министров. Также директор учреждения подчеркнул, что интересуется проблемами сотрудников театра старше 65 лет, нуждающихся в заботе, добавив, что эти вопросы должны быть разрешены.

В ходе видеоконференции директор театра дал свои рекомендации по онлайн-показам театральных постановок в социальных сетях, продолжению деятельности учреждения дистанционно, отметив особую роль телеканала "Mədəniyyət" в этом деле, и выразив признательность руководству телеканала.

"Несмотря на то, что многие проекты мы реализуем в социальных сетях, однако роль канала "Mədəniyyət"​ неоценима в информировании широкой зрительской аудитории о деятельности театра", - сказал он.

Также было подчеркнуто, что в Академическом музыкальном театре проводились работы по дезинфекции.

Были озвучены предложения по эффективному использованию сотрудниками театра свободного времени, а также зарождению новых идей, направленных на развитие театра в будущем.

Присоединившись к кампании "Evdə qal" ("Оставайся дома") каждый член коллектива театра участвует в демонстрации в социальной сети новых проектов и ретро-постановок.

В ходе видеоконференции заместитель директора театра Гусейн Гусейнов и доктор философии по искусствоведению Вафа Мухаджирова рассказали о реализованных творческих проектах.

Было отмечено, что деятельность актерского состава, хоровой и балетной труппы, оркестра координируется посредством видеосвязи.​ ​ ​

Также на видеоконференции выступили руководитель театральной труппы, заслуженный работник культуры Видади Гасанов, главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев и другие.

В ходе видеоконференции неоднократно была подчеркнута важность мероприятий, инициированных Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой в свете борьбы с коронавирусной инфекцией в нашей стране.