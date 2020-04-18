Азербайджанская картинная галерея представила видеоролик в поддержку борьбы с коронавирусом

Азербайджанская государственная картинная галерея в рамках проекта Evdə qal, qalib gəl ("Останься дома, победи") представила на своей странице в Facebook видеоролик анимационной работы, нарисованной песком, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автором данной работы является молодая азербайджанская художница Лала Гусейнзаде. В своей работе она отобразила ситуацию с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Художница показала, как распространяется инфекция, и как медики по всему миру борются за здоровье и жизни людей.

Песочная мультипликация, песочная анимация, сыпучая анимация - направление изобразительного искусства, а также технология создания мультипликационных сюжетов. Главное, что отличает песочную анимацию и графику от других направлений с применением сходного материала, например, рисунков цветным песком, - это светящаяся поверхность, которая служит для нанесения изображений. Именно при наличии подсветки изображение обретает необходимые контрастность и выразительность, "оживает".

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.