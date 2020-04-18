Коллектив Симфонического оркестра принял участие в проекте "Bizi birləşdirən mədəniyyət"

Коллектив Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета принял участие в проекте министерства культуры и телеканала Mədəniyyət (Культура) - Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Текущая неделя на телеканале Mədəniyyət посвящена творчеству двух выдающихся азербайджанских композиторов Гара Гараева и Фикрета Амирова.

В рамках проекта солисты оркестра из дома исполнили вальс из балета "Семь красавиц" Гара Гараева. В проекте приняли участие около 40 музыкантов, которые выступили под управлением главного дирижера и музыкального руководителя театра, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженного артиста Эйюба Гулиева. Каждый из музыкантов записал на телефон свою партию, затем все записи были смонтированы в один ролик.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.