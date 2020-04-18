"Ичеришехер" отмечает 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Как известно 18 апреля - Международный день памятников и исторических мест, отмечается во всем мире, а также в Азербайджане. Этот день является знаменательным и для "Ичеришехер", отмечающего 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В данной связи,многие известные люди и общественные деятели Азербайджана, а также всего мира, искренне поздравляют Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" и азербайджанский народ.