https://news.day.az/culture/1225414.html "Ичеришехер" отмечает 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - ВИДЕО
"Ичеришехер" отмечает 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - ВИДЕО
Как известно 18 апреля - Международный день памятников и исторических мест, отмечается во всем мире, а также в Азербайджане. Этот день является знаменательным и для "Ичеришехер", отмечающего 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В данной связи,многие известные люди и общественные деятели Азербайджана, а также всего мира, искренне поздравляют Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" и азербайджанский народ.
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