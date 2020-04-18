Министерство культуры Азербайджана проводит Giveaway

Министерство культуры Азербайджана на своей официальной странице в Instagram (culture.gov.az) проводит Giveaway (розыгрыш призов) для книголюбов. Об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.

Трем победителям, выполнившим условия розыгрыша, будут представлены книги в формате PDF, изданные при поддержке министерства культуры и не размещенные в интернет пространстве.

Призы:

Первое место: книга "Шпионы, не вернувшиеся с холода", автор Чингиз Абдуллаев.

Второе место: книга "Убийство в Месопотамии", автор Агата Кристи

Третье место: книга "А если это правда?" автор Марк Леви

Подробности об условиях розыгрыша можно узнать на странице министерства культуры Азербайджана в Instagram.

Отметим, что мероприятие продлится до 23 апреля, победители будут определены путем случайного отбора.