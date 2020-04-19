Гобустанский заповедник организовал видеосеминар, посвященный Международному дню памятников и исторических мест

Гобустанским государственным историко-художественным заповедником был организован видеосеминар, посвященный Международному дню памятников и исторических мест. Об этом сообщили Trend в пресс-службе заповедника, передает Day.Az.

С докладом выступили директор заповедника Гобустан Вюгар Исаев, координатор культурного маршрута "Следы древнего наскального искусства" Совета Европы Рамон Монтес Баркин (Испания), технический и научный координатор музея Фос-Коа и Археологического парка долины Коа Тьерри Обри, профессор Universidad Complutense de Madrid Маркос Гарсия Диес (Испания), доктор философских наук Università degli Studi di Ferrara Дарио Сигари (Италия).

На семинаре обсуждались такие темы, как последние археологические исследования в области наскального искусства, а также управление памятников наскального искусства.

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия) отмечается 18 апреля. Установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.