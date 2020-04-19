Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Московской литературной премии за 2019 год, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В номинации "Публицистика": Сария Мамедова - "Развитие и воспитание ребёнка в семье и обществе". Писательница явлется лауреатом Московской литературной премии по публицистике за 2018 год. В номинации "Поэзия": Зейтулла Джаббаров - Цикл "Альбом стихотворца".

Сария Мамедова (родилась 8 марта 1947 года) - член Союза писателей Азербайджана, Российского союза писателей, Интернационального союза писателей, индивидуальный член Евразийской творческой гильдии (Лондон). С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Имеет ученую степень кандидата химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Лауреат множества национальных и международных литературных премий, премии "Писатель года" 2013-2015 гг, кавалер медалей "Российская литературная премия", "Князей Бориса и Глеба", обладательница "Золотого пера Руси 2018", имеет международные сертификаты и почетные дипломы России, США, Великобритании, Сирии и других стран.

Зейтулла Джаббаров (родился 30 июля 1946 года) - поэт, писатель и публицист, заслуженный журналист Азербайджана, член Союза писателей России. Выпускник Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы (ныне Бакинский славянский университет). Работал учителем в средней школе, на протяжении 30 лет - журналистом. Лауреат национальных и международных премий, автор более 20 книг, трое из которых - "После расстрела: история родовой дворянки", "Продовольственная безопасность. Азербайджанский хлеб", "Жемчужина афоризмов востока" являются бестселлерами.

Московская литературная премия (МЛП) - это престижная международная награда в области литературы, появившаяся при поддержке культурных организаций и ведомств города Москвы. Учредители премии - Интернациональный Союз писателей (Международный союз писателей, поэтов, авторов-драматургов и журналистов - крупнейшая в мире организация профессиональных писателей, основанная в 1954 году. Штаб-квартира организации находилась в Париже, в данный момент - в Москве), редакция литературного журнала Союза писателей России "Российский колокол" и радио-альманах "Бумажный ранет" медиа-холдинга "Московская правда". Книги всех финалистов выходят в серии "Современники и Классики".