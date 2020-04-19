Азербайджанские актеры провели онлайн-репитицию

Труппа Азербайджанского государственного театра юного зрителя провела репетицию в онлайн-формате. Об этом сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.

Под руководством главного режиссера театра, заслуженного деятеля искусств Бахрама Османова состоялась онлайн-репетиция спектакля по пьесе "Balaca yaramaz məxluq" ("Маленькое негодное существо") Исмаила Имана.

Отметим, что репетиции спектакля начались до карантинного режима, а сейчас продолжаются в онлайн-формате.

Художник-постановщик спектакля Мустафа Мустафаев, над музыкальным оформлением работает Шамхал Новрузлу. В ролях - заслуженные артисты Насиба Эльдарова, Гюляр Набиева, Ильхам Асадов, актеры Эльшан Гаджибабаев, Вахид Оруджоглу, Ясамян Мамедова, Илаха Амирханова, Араз Пиримов.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.