В Баку создан красочный домашний музей Пасхи

Православные сегодня отмечают один из главных христианских праздников Пасху - один из древнейших, важных и радостных праздников христиан. По традиции, в канун праздника верующие красят яйца и пекут куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь - освящать, а в ночь с субботы на воскресенье в христианских религиозных храмах проходит служба, знаменующая собой начало Пасхи и праздник Воскрешения Христа. В Светлое Христово Воскресение принято собираться за пасхальным столом, угощать друг друга пасхой и куличами, приветствовать друг друга словами "Христос Воскрес!"

В ночь с 18 на 19 апреля в православных храмах Баку и регионов Азербайджана прошли праздничные богослужения по случаю Пасхи. В этом году из-за усиления карантинного режима в стране в связи с пандемией коронавируса Пасхальное богослужение было совершено в православных храмах без прихожан. В церемонии приняло участие только духовенство. В свою очередь, некоторые храмы для своих прихожан провели онлайн-трансляцию службы, которую можно было посмотреть на их страницах в социальных сетях.

Известная супружеская чета, актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна - народные артисты Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая создали дома своеобразный красочный музей Пасхи с множеством пасхальных яиц, вкусных куличей и сувениров.

Кулич - это пасхальный хлеб, напоминающий о Воскресении Христовом. После Воскресения Христос приходил к апостолам на трапезу. Для Спасителя оставляли хлеб и место за пасхальным столом. Постепенно эта традиция пришла в каждую православную семью, ведь семья - это малая Церковь. Таким образом, кулич стал символом праздника Пасхи. Дрожжевое изделие различной степени сдобности и различное по величине и форме, а цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос (в Православной церкви хлеб, приготовляемый на закваске, освящаемый в первый день Пасхи и раздаваемый народу). Высокий и рыхлый кулич называется баба.

На Пасху принято красить яйца в разные цвета, но традиционным является красный, олицетворяющий жизнь и победу. Пасхальные яйца украшают двумя способами: росписью и крашением, отсюда пошли и названия писанки и крашенки. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. В качестве пасхальных сувениров могут быть использованы яйца не только кур, но и других видов птиц, а также изделия в виде яйца, изготовленные из шоколада и различных других материалов - камня, фарфора, глины, дерева и т. д.